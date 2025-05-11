Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile'den geleceği hakkında açıklama!

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Ciro Immobile, maçın ardından konuştu.

İşte Beşiktaş'lı futbolcuların açıklamaları;

NECİP UYSAL: ŞU ANDA YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİLİM

"İyi bir oyun oynadık. Benim için de özel gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana az da olsa süre verdi. Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim. Benim için uzun zaman oldu. Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım. Benim için uzun oldu ama iyi çalıştık. Sağlık ekibimize de teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Şu anda yüzde yüz hazır değilim. Her geçen gün hazırlanıyorum. İnşallah kampa en hazır şekilde geleceğim."

IMMOBILE: BURADA MUTLUYUM

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"İyi işler yapıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sezonun ikinci yarısının başında bu konu biraz eksikti ama şu anda iyi gidiyoruz. Daha bütün bir grup haline geldik ve hocamızın istediği şekilde çalışıyoruz.

Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız.

Benim için gideceğim yönünde bazı şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Yanlış yorumlanmadan kaynaklanmış olabilir. Burada mutluyum. Kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum. Sahada da elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

MUSTAFA HEKİMOĞLU: IMMOBILE BİZE ÇOK GÜVENİYOR

"Hocamız bize çok güveniyor. Ona teşekkür ediyoruz. İleri hattın her tarafında oynamaya hazırım ve rahatım. Hocamız hızımdan faydalanmaya çalışıyor. Takıma ne katmaya çalışıyorsam benim için kardır diyorum ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Immobile bizimle çok ilgileniyor. Antrenmanlardan sonra da ekstraya kalıyoruz. Bize çok şey katıyor."