Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic komşularını da isyan ettirdi

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Beşiktaş'ta sezon başından bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic ile ilgili yeni bir kriz ortaya çıktı. Bu sezon takımda takımda kadroya girmeyi unutan Sırp yıldız, gece hayatındaki performansıyla ise zirve yaptı.

Takvim'in haberine göre; Alkol problemi nedeniyle daha önce uyarılan Adem Ljajic'in kötü huyundan vazgeçmediği gibi evinde parti üstüne parti düzenlediği de ortaya çıktı.

SABAHA KADAR EĞLENİYOR

Sırp starın eve arkadaşlarını getirerek sabaha kadar yüksek müzikle gürültülü bir şekilde eğlendiği, bu konudan rahatsızlık duyan komşuların Ljajic'i Beşiktaş yönetimine şikayet ettiği öğrenildi.

UYARIYA KULAK ASMADI

Beşiktaş yönetiminin göndermek için kulüp aradığı Ljajic'i uyardığı belirlendi. Ancak Sırp yıldızın eleştirilere vurdumduymaz tavır sergileyerek kayıtsız kaldığı ifade edildi.

DURUMU MASAYA YATIRILDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenildi. Genç hocanın başkan Ahmet Nur Çebi'yle bir araya gelerek Adem Ljajic'in durumunu görüştüğü iddia edildi.

Ljajic uzun bir süre aşk yaşadığı Sofija Milosevic ile ayrılmış ve eski sevgilisinin Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic ile birlikte olması sonrası bunalıma girmişti.

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