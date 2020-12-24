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GeriFutbol Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic komşularını da isyan ettirdi
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Futbol
Haber Giriş: 24.12.2020 - 09:56 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic komşularını da isyan ettirdi

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Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic komşularını da isyan ettirdi
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Beşiktaş'ta formayı unutan Adem Ljajic'in evinde sabaha kadar yüksek müzikle gürültülü bir şekilde parti üstüne parti düzenlediği ortaya çıktı.

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  • Sırp bombası Adem Ljajici bitirdi
  • Sırp bombası Adem Ljajici bitirdi
  • Sırp bombası Adem Ljajici bitirdi
  • Sırp bombası Adem Ljajici bitirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic ile ilgili yeni bir kriz ortaya çıktı. Bu sezon takımda takımda kadroya girmeyi unutan Sırp yıldız, gece hayatındaki performansıyla ise zirve yaptı.

Takvim'in haberine göre; Alkol problemi nedeniyle daha önce uyarılan Adem Ljajic'in kötü huyundan vazgeçmediği gibi evinde parti üstüne parti düzenlediği de ortaya çıktı.

SABAHA KADAR EĞLENİYOR
Sırp starın eve arkadaşlarını getirerek sabaha kadar yüksek müzikle gürültülü bir şekilde eğlendiği, bu konudan rahatsızlık duyan komşuların Ljajic'i Beşiktaş yönetimine şikayet ettiği öğrenildi.

Beşiktaşın yıldızı Adem Ljajic komşularını da isyan ettirdi

UYARIYA KULAK ASMADI
Beşiktaş yönetiminin göndermek için kulüp aradığı Ljajic'i uyardığı belirlendi. Ancak Sırp yıldızın eleştirilere vurdumduymaz tavır sergileyerek kayıtsız kaldığı ifade edildi.

DURUMU MASAYA YATIRILDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenildi. Genç hocanın başkan Ahmet Nur Çebi'yle bir araya gelerek Adem Ljajic'in durumunu görüştüğü iddia edildi.

Beşiktaşın yıldızı Adem Ljajic komşularını da isyan ettirdi

Ljajic uzun bir süre aşk yaşadığı Sofija Milosevic ile ayrılmış ve eski sevgilisinin Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic ile birlikte olması sonrası bunalıma girmişti.

Beşiktaşın yıldızı Adem Ljajic komşularını da isyan ettirdi

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