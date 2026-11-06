Beşiktaş'ın Celtic yenilgisi sonrası Güntekin Onay'dan sert tepki: 'Anlamak mümkün değil! Maalesef el bombası gibi'

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UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda İskoçya ekibi Celtic ile karşılaştı. Celtic Park’ta TSİ 23.00’te başlayan mücadelede Alman hakem Sascha Stegemann düdük çaldı.

Oldukça temposuz geçen ilk yarıda birkaç atak dışında pozisyon çıkmadı. Maçta ilk gol girişimi Celtic’ten geldi. 8’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Nygren’in şutu üstten auta gitti. 11’inci dakikada bu kez Beşiktaş ilk ciddi atağını yaptı. Bir anda ceza sahasında topu alan Trossard’ın şut çekmesine Celtic defansı izin vermedi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen kalan dakikalarda gol çıkmayınca ilk devre golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU

Beşiktaş, 53’üncü dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol tarafta Poku, Lotomba’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sascha Stegemann, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 54’üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan’ın kullandığı penaltıyı kaleci Johnstone çıkardı. Kaleciden seken topu takip eden Olaitan, pozisyonu tamamlayarak fileleri havalandırdı: 0-1. Celtic, 62’nci dakikada beraberliği yakaladı. Orta alanda topu kazanan McGregor, sola doğru açıldıktan sonra pasını sağ tarafındaki Osmand’a aktardı. Osmand’ın ceza sahası dışından sol köşeye şutunda top ağlara gitti: 1-1. 75’inci dakikada Nygren’in ceza sahası dışından şutunda top az farkla üstten auta çıktı. 78’inci dakikada Celtic öne geçti. Osmand’ın pasıyla buluşan Duran, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Nübel’i de geçti. Sol çaprazdan vuruşunu yapan Duran, topu boş ağlara gönderdi: 2-1.

KARTAL 87'DE YIKILDI

84'üncü dakikada Trossard'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti. 85'inci dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Sol taraftaki Poku'nun pasıyla buluşan Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden sert şutunda top sol köşeden ağlarla buluştu: 2-2. 87'nci dakikada Celtic bir kez daha öne geçti. Tierney'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Duran, yaşanan karambolün ardından yakın mesafeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-2. Maç Celtic'in 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic yenilgisini Hürriyet yazarı Güntekin Onay, bugün kaleme aldığı köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı;

GÜNTEKİN ONAY - RAHAT KAZANACAĞI MAÇI KAYBETTİ!

Beşiktaş dün ilk 1 saat rakibine pozisyon dahi vermedi.

Beşiktaş hem dün Celtic karşısında hem de hafta sonu Kasımpaşa önünde güle oynaya kazanacağı 2 maçı da son yarım saatte 5 gol yiyerek önemli puanlar kaybetti. Bunun nedenleri var. Bir kere haftalar geçtikçe Vincenzo İtaliano’yu daha iyi tanıyoruz. İyi bir çalıştırıcı olduğuna şüphe yok ancak oyunu okuma ve doğru kararlar verme konusunda ciddi eksikleri olan bir teknik adam. Zorunluluk olmadıkça her maç stoper çıkartılıp, stoper sokulur mu? Anlamak mümkün değil. Ayrıca Kasımpaşa karşısında Trossard, Murillo ve Olaitan’ı çıkarıp maçın kontrolünü rakibe vermişti. Dün akşam da takımın en iyisi Salih Özcan’ı çıkartıp tüm dengeyi bozdu.

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SAHANIN HAKiMiYDi

Beşiktaş dün yediği ilk gole kadar sahanın tek hakimiydi. Hiç zorlanmadığı bu 1 saatlik bölümde rakibine hiç fırsat vermedi. Rahat bir tempoda oyunu istediği gibi kontrol etti. Ancak Beşiktaş’ın stoperleri maalesef el bombası gibi. İlk golde Agbadou’nun kaybettiği top, golü hayal dahi edemeyecek Celtic’e beraberliği getirdi. Diğer stoper Emirhan, büyük takımda oynayacak doğru karar verme ve pozisyon alma yetisine asla sahip değil. İlk golde 1 adım öne atsa rakip ofsayta düşecek. İkinci golde yine kendi kalesine çok yakın kaldı ve topa da hamle yapamadı. Beşiktaş’ın bu stoperleriyle işi çok zor.

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Ayrıca Poku belki penaltı kazandırdı ama hem Poku hem de Cerny çok etkisizdi. Güney Koreli Oh da hareketli ve çalışkan ama ilk dokunuşu ve topla olan yumuşaklığı yetersiz. Trossard, Olaitan, Salih ve Murillo sahanın iyilerindendi. Dün kolay kazanacağı maçı mütevazı bir rakibe hediye eden Beşiktaşlıların tek tesellisi Kaptan Orkun’un dönüşü oldu.