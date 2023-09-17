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Beşiktaş'ın yeni tüzük tadil taslağı oy çokluğu ile kabul edildi

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Tüzük Tadili Genel Kurul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 14:34

Beşiktaş'ta 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlamış olduğu tüzük tadil taslağı, oy çokluğu ile kabul edildi.

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Beşiktaş Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul toplantısı, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde yapıldı.

Toplantıya Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Divan başkanlığını disiplin kurulu başkanı Ahmet Akpınar’ın yaptığı ve 1728 kişinin katılım gösterdiği toplantıda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na uygun olarak yapılması gereken tüzük değişiklikleri görüşülerek oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

Beşiktaşın yeni tüzük tadil taslağı oy çokluğu ile kabul edildi

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş’ı canı gönülden seven ve bu saate kadar salonda bizlere eşlik eden herkese teşekkür ederim. Bir sonraki tüzük toplantımıza bugün çok fazla malzeme çıktı. Bu tüzüğü masaya getiren benim yönetimimdi. Kabul edildi. Beşiktaş’a hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte de kulübün menfaatleri için çalışmaya devam edeceğiz. Sizden ricam her zaman birlik ve beraberlik içinde olalım" şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Tüzük Tadili Genel Kurul

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