Beşiktaş'ın yeni transferleri konuştu: 'Büyük bir kulübe geldim'

Beşiktaş'ın son transferleri Taigo Djalo ve El Bilal Toure, çarpıcı açıklamalar yaptı.

TIAGO DJALO: BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM

Burada olduğum için çok mutluyum. Bu, kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım. Mutlu oldum. Doğrusunu söylemek gerekirse, geleceğim ve ne yapmak istediğim hakkında düşünüyordum ve Beşiktaş’ın beni gerçekten istediğini biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için buraya gelmeye karar verdim.

Güzel şeyler duydum. Burada oynamış olan birkaç arkadaşımla konuştum ve hepsi bana güzel şeyler anlattılar. Tabii ben de Beşiktaş’ın iyi bir takıma sahip olduğunu ve iyi işler yaptığını biliyordum. Hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi’nde. Böylece, takıma katılmayı kabul etmek benim için çok da zor olmadı.

BURAK YILMAZ İLE KONUŞTUM

Enerjisiyle oynayan bir oyuncuyum. Takımına yardım etmek ve kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Burak Yılmaz’la konuştum. Lille’de beraber oynadığımız dönemden tanıdığım bir arkadaşım kendisi ve o, hem kulüp hem de taraftarlar hakkına birçok güzel şey söyledi. Ayrıca, Joao Mario ile de konuştum. Onu da uzun zamandır tanıyorum. O da hem takım hem de kulüp hakkında güzel şeyler söyledi.

Savaşçı, klasik oyuncu ve kazanan olarak kendimi niteleyebilirim. Bir sporcu olarak, farklı dillerde konuşabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Sürekli ülke değiştiriyorum ve yeni oyuncularla tanışıyorum. Sürekli ülke değiştiriyorum ve yeni oyuncularla tanışıyorum. Bu tarz durumlarda hızlı adapte olmak önemlidir ve aslında sevdiğim bir şey. Şimdi de Türkçe öğrenmeye çalışacağım.

Her şeyden önce mutlu olmak istiyorum. Takıma kupalar kazanmak için yardım etmek istiyorum. Benim için en önemli şeylerden biri bu. Müzik dinlemeyi ve kitap okumayı severim. Futbolu severim. Futbol izlemeyi severim. Bu, beni iyi hissettiriyor ve yeni şeyler öğrenmemi sağlıyor. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Sahaya çıkmak ve onları mutlu etmek için heyecanlıyım.

EL BILAL TOURE: GOL ATMAK BENİM GÖREVİM

Öncelikle, bu kadar büyük bir kulüpte bulunmak benim için bir onur. Ben de işimi yaparak kulübe yardım edebileceğim için mutluyum. Öncelikle, benim ilgimi çeken projenin kendisi oldu. Bana anlatılan projeyi sevdim ve Beşiktaş’a gelmeye karar verdim. Zaten kulübü ve taraftarı tanıyordum. Sıra dışı bir taraftar topluluğu olduğunu biliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olan bir kulüp. Bu ihtişamlı taraftar, takım için sürekli bir itici güç. Benim de buraya gelmemde katkısı büyük oldu.

BENİ ŞİMDİDEN SAHİPLENDİLER

Bu formayı giyen çok büyük oyuncular oldu. Dolayısıyla bu formayı giymek gururumu okşadı. Ben işimi yaparım, teknik direktörüm benden ne istiyorsa onu yaparım. Mevkim santrafor. Haliyle, işim gol atmak. Amacım her zaman takıma yardım etmek. Hücum ya da savunma fark etmez, esas olan en iyi halimle sahada olmak.

Çok fazla insanla konuştum. Aileme bile danıştım. Ama her şeyden önce bireysel bir tercihti. Bana anlatılan projeyi sevdim. Şimdi, çalışmak ve kendimi kanıtlamak benim elimde. Her şeyden önce takım için sıkı çalışmak geliyor. Defansif ya da ofansif fark etmez. Elimdeki bütün imkanlarla takıma yardım etmek istiyorum. Tabii ki bunlar, teknik direktörün benden istedikleri ile de ilgili. Elimden gelenin en iyisini yapmak sahadaki ilk amacım. Tabii söylediğim gibi ben bir santraforum. Çok gol atmak benim görevim. Yani kişisel hedefim bu, çok gol atmak.

İnsanlar çok sempatik ilk günden bunu fark ettim, iyi karşılandım. Havaalanından itibaren iyi karşılandım. Bu benim için önemliydi. Sevildiğimi hissettim ve cesaretim arttı. Öncelikle karşılama için teşekkür ederim. Sosyal medyadan çok sayıda etkileşim aldım. Beni şimdiden sahiplendiler. Şimdi çalışma sırası bende. Burada olmayı hak ettiğimi kanıtlamalıyım.

