Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst: 'Goller atacağım'

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın kiralık olarak bir yıllığına kadrosuna kattığı Wout Weghorst, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Weghorst'un açıklamaları;

Çok sıcak bir karşılama oldu. Herkes beni çok iyi karşıladı. İlk günlerim ama her şey çok güzel ve iyi hissediyorum. Bunu net olarak söyleyebilirim

EN İY İSEÇENEJ OLDUĞUNU HİSSETTİM

Türkiye ile çok fazla iletişimim olmamıştı. Türkiye'de taraftarlar harika. Beşiktaş 1 önce ilgi göstermeye başladı. İlgi olunca iyi hissettim. Taraftarları ve ülkeyi düşündüğümde kariyerim adına çok iyi bir adım olacağını hissettirdi. Beşiktaş ve Türkiye'nin en iyi seçenek olduğunu hissettim. Sonra da süreç ilerledi. Süreç iyi başladı ve iyi gidecek. Birlikte çok başarılı olacağız

KIYASLANMAYI SEVMEM

Mario Gomez'i biliyorum. İnanılmaz bir futbolcu. Kariyerinde muazzam işler çıkardı. Alman bir oyuncu olduğu için kendisini biliyorum. Onun çok iyi oyuncu olduğunu bilsem de başka bir oyuncuyla kıyaslanmayı sevmem.

Haberin Devamı

GOLLER ATACAĞIM

Hocamızla konuştuk. Transfer sürecinde benle ilgili neler düşündüğünü, benden neler istediğini, takıma neler katacağımı konuştuk. Sürekli saha içinde olmayı, sistemde sürekli baskı temposu yüksek olmasını hedefliyorum. İstediği özelliklerin hepsinin bende olduğunu düşünüyorum. Sistemine Wolfsburg takımından dolayı alışığım. Çok gol atmam gerektiğini biliyorum. Sürekli ceza sahası içinde olacağım ve goller atacağım

SABIRSIZIM, HEDEFLERİM VAR

Ligin başlaması için sabırsızım. Hedeflerim var. Şampiyon olmak ve kupalar kazanmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg ile gol atamadım. Kısa vadedeki hedeflerimden biri Devler Ligi'nde goller atmak. Gelecek ne getirir bilemem, Beşiktaş'a odaklandım.

TÜRK YEMEĞİ YOLLADILAR

Başka teklifler vardı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar vardı. Beşiktaş'ı seçtim. İnanılmaz bir takım ve inanılmaz taraftarları var. Akrabalarımı arayanlar oldu, evime hediye gönderdiler. Türk yemeği yolladılar. Bunlar Beşiktaş'ı seçmemdeki etkenlerdi.