Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi'den itiraf: 'Farklı teklifler aldım'

Beşiktaş'ın Leicester City'den kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Wilfred Ndidi'nin sözleri;

Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum, kendimi harika hissediyorum. Burada olmak gerçekten inanılmaz. Farklı kulüplerden teklifler aldım. Ama Beşiktaş’ı gördüğümde “Beşiktaş, Türkiye’nin büyük kulüplerinden biri.” dedim. Ayrıca farklı bir ligi denemek istiyordum. O yüzden Beşiktaş’a gelmeye çok istekliydim.

İLK BAŞTA ŞAŞIRDIM

Burada olmak istedim çünkü yeni bir ortam, yeni insanlar, yeni bir lig görmek istedim. Beşiktaş’tan teklif geldiğinde gerçekten çok etkilendim ve buraya gelmeye çok istekliydim. İlk başta şaşırdım. Çünkü buraya iner inmez İkinci Başkan beni karşıladı. Beklemiyordum, bu beni çok şaşırttı. Ardından formayı görünce çok sıcak, çok samimi bir karşılama hissettim. Hemen armasını öptüm, bu da çok güzel bir andı.

TAM BİR TAKIM OYUNCUSUYUM

İnternete girip şehre, kulübe, tarihine ve oyuncularına baktım. Abraham’ı zaten İngiltere’den tanıyorum. Oyunculara, teknik direktöre baktım, o kadar. Ben çok çalışkan bir oyuncuyum ve tam bir takım oyuncusuyum. Sadece kişisel hedeflerim için oynamam. Daha çok takımın kazanmasına odaklanırım. Çünkü takım kazandığında bu tüm oyuncular için en iyi olandır. Yani ben tam anlamıyla bir takım oyuncusuyum diyebilirim.

BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM

En büyük hedefim, mümkün olduğunca çok maç kazanmak. Bu galibiyetler bize kupa getirecek ve bizi en üst seviyeye taşıyacak. Bu yüzden buranın benim için takıma dahil olmak ve birlikte daha çok maç kazanmak adına harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Taraftarlara sadece şunu söylemek istiyorum: Oyunun tadını çıkarın, sezonun keyfini çıkarın. Bence bu gerçekten harika bir sezon olacak. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hepimiz için güzel bir sezon olsun.”