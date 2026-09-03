Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ İstanbul'da!

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Beşiktaş, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, bugün saat 17.15 sularında İstanbul'a geldi.

Ümit Akdağ, "Çok mutluyum, gururluyum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. İnşallah sonu şampiyonluk olur." sözlerini sarf etti.