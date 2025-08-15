×
Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Taylan Bulut#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 17:10

Beşiktaş'ın hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya vardığı Taylan Bulut, İstanbul'a geldi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederek adını play-off'a yazdıran Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların transferi için Schalke ve kendisiyle anlaşmaya vardığı Taylan Bulut, İstanbul'a geldi.

BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Siyah-beyazlıların yeni sağ bek oyuncusu, 17.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

İşte ilk görüntüler: 

Beşiktaşın yeni transferi Taylan Bulut İstanbula geldi İşte ilk görüntüler


 

