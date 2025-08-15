Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Güncelleme Tarihi:
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederek adını play-off'a yazdıran Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Siyah-beyazlıların transferi için Schalke ve kendisiyle anlaşmaya vardığı Taylan Bulut, İstanbul'a geldi.
BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Siyah-beyazlıların yeni sağ bek oyuncusu, 17.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.
İşte ilk görüntüler:
Beşiktaş, Taylan Bulut'un bugün 17.15'te İstanbul'a geleceğini açıkladı. pic.twitter.com/IhO7xlbjnE— Spor Arena (@sporarena) August 15, 2025