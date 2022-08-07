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Beşiktaş'ın yeni transferi taraftara aşık oldu: "Burası bambaşka"

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#Beşiktaş#Kayserispor#Süper Lig
Beşiktaşın yeni transferi taraftara aşık oldu: Burası bambaşka
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 00:17

Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u 90+6'da gelen gol sonrası 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

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Vodafone Park'ta oynanan sezonun ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta oyuncular galibiyeti değerlendirdi.

Taraftarın büyük destek verdiğini ve atmosferden çok etkilendiğini söyleyen Romain Saiss, "Zor bir galibiyet oldu. İyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, iyi savaştık. En önemlisi 3 puanı almaktı. Özgüven kazanmak adına galibiyet önemliydi. Daha iyiye gideceğiz. Atmosfer harika. Taraftarımızla ilgili olumlu şeyler duymuştum. Sahada oynarken desteği hissetmek harikaydı. Kariyerimde çok iyi atmosferler gördüm ama burası bambaşka. Her maç bu taraftarın olacağını düşünmek heyecanlandırıyor." dedi.

Yeni bir takım olduklarını ve zamana ihtiyacı olduklarını belirten Rachid Ghezzal, "Önemli bir galibiyet aldık. Kayserispor, topla iyi oynayan bir takım. Bu maçlarda konsantrasyon ve yüksek şiddetli oyun, galibiyet almak için gerekiyor. Gol attığım için ekstra mutluyum. Son ana kadar savaşan Beşiktaş izletmeye devam edeceğiz. Sezonun ilk maçı ve yeni oyuncularımız var. İlk defa bir resmi maçta Wout ve Jackson ile oynadım. Alışmamız zaman alacak. Birbirimizi tanıyıp bazı şeylerin otomatikleşmesini bekleyeceğiz. Kolay değil." diye konuştu.

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Beşiktaşın yeni transferi taraftara aşık oldu: Burası bambaşka

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#Beşiktaş#Kayserispor#Süper Lig

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