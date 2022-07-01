Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss: 'Türkiye'ye tatil için gitmiyorum'

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Premier Lig ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelen Faslı stoper Romain Saiss, Le Dauphine’e verdiği röportajda siyah beyazlılar ve kariyeri için önemli ifadeler kullandı. Transfer döneminde birçok kulübün gözdesi olan Saiss, bu duruma değinerek, “Çok para kazanmak için Körfez ülkelerine gidebilirdim, insanların yüzde 90’ı oraya giderdi ama ben futbolu çok seviyorum. Rekabetçi kalmak istedim. Avrupa’dan ilk tercih olmadığım birkaç teklif geldi. Beşiktaş, bana öncelik verdi ve teklifi kabul ettim” şeklinde konuştu.

Valerien Ismael çok popüler bir hoca, kendisi tarafından istenmek güzel

6 sezon formasını giydiği Wolverhampton ile 206 resmi çıkan Romain Saiss bu karşılaşmalarda 15 gol atıp 3 de asist yaparken Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael ile çalışacak olmaktan mutlu olduğunu da ifade etti. Siyah beyazlılarda beraber görev yapacağı Fransız teknik adamın önemli bir isim olduğuna dikkat çeken Saiss, “Gelmeden önce Valerien Ismael’i tanıyordum. Çünkü kendisi İngiltere’de çok popüler. Geldiğinde tam ahlamıyla iflasın eşiğinde olan Barnsley Kulübü’nde harika işler yaptı. İşinde çok titiz, vedisiplinli bir teknik direktör. Bunlar benim hoşuma giden özellikler. Hocamız tarafından istenmek de çok güzel” dedi.

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Beşiktaş gibi benim de hala en üst seviye için savaşma tutkum var

Romain Saiss, sözlerine şöyle devam etti: “Beşiktaş, hayal kırıklığı yaratan bir sezondan çıkıyor. Kulüp, ligin tepesinde kalmak, şampiyonluk için oynamak ve mümkün olduğunca sık Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyor. Benim de hâlâ en üst seviye için savaşma tutkum var. Türkiye’ye tatile gitmiyorum.” Siyah beyazlılar, 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Fas Milli Takımı’nın kaptanını bonservis ödemedenn kadrosuna katarken oyuncuya sezon başına net 1.8 milyon Euro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre azami 12 bin 500 Euro maç başı ödeyecek.