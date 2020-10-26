Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal'dan maç sonu itiraf: 'Red edemezdim...'

Rachid Ghezzal'in açıklamaları şu şekilde;

İyi oynadık. Birlikte iyi bir galibiyet aldık. Takım ruhumuz çok iyiydi. Sıkı çalışmaya devam ederek takım ruhunu daha ileri bir seviyeye taşımak istiyoruz.

'BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM VE...'

Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri olan Beşiktaş'tan teklif aldım ve bu meydan okumayı reddemezdim. Süper Lig, iyi bir lig. En iyi performansımı sergilemek istiyorum.

'DAHA İYİ OLACAĞIM'

Bugün oynadım ama %100 olduğumu söyleyemem. Uzun bir süreden sonra maça çıktım ve ilk 11 oynadım. Takım arkadaşlarıma bana olan destekleri için teşekkür ederim. Daha iyi olacağım.

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