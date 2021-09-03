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GeriFutbol Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic'in "Hedef Benmişim" açıklaması Şafak Sezer'i şaşırttı
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Futbol
Haber Giriş: 03.09.2021 - 20:36 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic'in "Hedef Benmişim" açıklaması Şafak Sezer'i şaşırttı

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Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in "Hedef Benmişim" açıklamasının kendisini de şaşırttığını söyledi.

Beşiktaş Kulübünün yeni transferi Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in tanıtımını "Hedef Benmişim" etiketiyle ve Pjanic'in de aynı cümleyi kullandığı kısa videoyla duyurması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcılarının ve taraftarların merak ettiği bu ifadenin ardından Pjanic'in, Şafak Sezer'in de başrolünde oynadığı Kolpaçino filminin hayranı olduğu ortaya çıktı.

Filmin senaristi de olan Şafak Sezer'in sosyal medyadaki bir canlı yayınında "Beni de Kolpaçino'da oynatsana Şafak abi." yorumunu yapan Pjanic'in Beşiktaş'a transferi, Sezer'i de memnun etti.

Beşiktaşın yeni transferi Pjanicin Hedef Benmişim açıklaması Şafak Sezeri şaşırttı

Sezer, oyuncu ve şarkıcı arkadaşı Ercan Avşar'la Etiler'de bir restoranda yemek yerken basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, "Kendisiyle sosyal medyada birkaç kez mesajlaştık. Merih Demiral vardı galiba yanında. Bir şaka yaptılar ama bu sefer gerçek oldu, hakikaten geldi. Dünya çapında çok değerli bir futbolcu. Beşiktaş'a gelmesi de çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

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