Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic içini döktü: "Koeman bana saygısızca davrandı"

Siyah beyazlılara transferinden ötürü büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Pjanic, Marca'ya yaptığı açıklamada, Barcelona'da kendisine adil davranılmadığını söyledi.

Barça'nın Hollandalı Teknik Direktörü Koeman'ın kendisine saygı göstermediğini belirten Bosnalı yıldız, "Koeman bana saygısızca davrandı. Benimle hiç konuşmadı. Maaşımda indirime gidip Beşiktaş'a transfer olmayı kabul ettim çünkü futbol oynamayı çok seviyorum." dedi.

Beşiktaş'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Pjanic, "Barcelona'da sıfır dakika oynamayı göze alamazdım. Şimdi Beşiktaş'tayım. Sezonda 30-40 maç oynayabilirim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirim. Şimdi buna odaklandım ve mutluyum." diye konuştu.

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