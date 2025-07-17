Beşiktaş'ın yeni transferi Kyle Walker-Peters için yazdı: İngiltere'nin makus talihini kıran yıldız!

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Hürriyet Spor yazarı Kuray Durkal, Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kyle Walker-Peters'a dair önemli bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı...

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kyle Walker-Peters, çok yönlülüğüyle dikkat çeken bir futbolcu. Genç futbolcu, Solskjaer'in en önemli silahlarından biri olmaya aday.

Walker-Peters, Kuzey Londra’daki Edmonton’da doğdu. Baba tarafı Chelsea taraftarı olmasına rağmen, Tottenham’ı destekleyerek büyüdü. Kulübün altyapısına katılan oyuncu, tüm akademilerde oynadıktan sonra Mayıs 2015’te Tottenham’ın A takımı ile Malezya ve Avustralya turunda ilk maçına çıktı. Sonrasında Southampton’a giden ve burada yeniden kendisini gösteren Peters için kariyerinin dönüm noktası ise İngiltere U20 Milli Takımı ile birlikte kazandığı Dünya Kupası oldu.

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Pocchettino’ya kendisini kanıtladı

Genç oyuncu, Güney Kore’deki organizasyonda mevkisiz oynamasına rağmen, 1966’dan bu yana Dünya Kupası’nı herhangi bir seviyede kazanan ilk İngiliz takımında başrol oynadı. Beş maçın tamamında oynayan futbolcu ardından yetiştiği Tottenham’a geri döndü. Londra ekibinin o dönemli teknik direktörü Mauricio Pochettino, hem orta sahada hem bek pozisyonunda kendini kanıtlayan, dörtlü savunmada ve kanat bek olarak rahatlıkla oynayan Peters’ın bu çok yönlülüğünden çok etkilendi.

Defans kadar hücumu da seviyor

Altyapıda sol bekte görev alan Peters, sonrasında orta sahaya ve sağ beke evrildi. Oynadığı tüm mevkilerde başarılı olan Peters, zaman geçtikçe sağ bekte değişmez bir oyuncuya dönüştü. İşin defansif kısmı kadar hücum yönünü de seven 28 yaşındaki oyuncu, bu rolü sayesinde savunma ve hücum arasında rahat bir denge kurabildiğine inanıyor. Hasenhuttl, Mourinho, Pochettino gibi pek çok deneyimli teknik adamla çalışan Peters, Solskjaer ile yeni Beşiktaş’ın önemli bir parçası olmak için mücadele edecek.