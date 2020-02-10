Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng açıkladı! 'Daha önce gelebilirdim'

Kevin Prince Boateng'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde;

Bundan daha iyi bir başlangıç hayal edemezdim. Maçı kazanırken buna katkıda bulunmak çok güzeldi. Ben bir takım oyuncusuyum. Hem gol atmış olmam, hem maçı kazanmış olmamız çok güzel oldu. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Daha önce sadece Milan'da 10 numara pozisyonunda oynayabildim. En verimli olacağımı düşündüğüm pozisyon orası.

''ÇOK SAYIDA MAÇA ÇIKMAK İSTİYORUM''

Burada olmak çok güzel. Mümkün olduğu kadar çok sayıda maça çıkıp katkı yapmak istiyorum. Ne kadar süre burada kalacağımı düşünmeye başlarsam, takıma katkı yapmam zor olur.

''ÖNCE BİR EŞİMLE KONUŞAYIM''

Maçtaki atmosferi gördüğümde 'Buraya daha önce gelebilirmişim' dedim. Hala eşimle konuşmam gerekiyor tabii ama burada mümkün olan en uzun süre kalmak istiyorum. O atmosferi görünce 3 yıl daha kalabilirim dedim. Bunun için eşim Melissa ile görüşmem lazım önce.

Hocamız da burada yeni başladı, ben de yeni başladım. Tanıma aşamasındayız. Birbirimizi tanıdıkça ilişkimiz daha iyiye gidecek. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hocanın oyunculuk döneminde ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyük bir sembol olduğunu gayet iyi biliyorum.

''TEK EKSİĞİM TÜRKİYE İDİ...''

Çok farklı liglerde, çok farklı ülkelerde oynadım. Bu noktada iz bıraktığımı düşünüyorum. Farklı kültürler, farklı insanlar tanıdım. Yaptığım hiçbir şeyden, attığım hiçbir adımdan pişman değilim. Listedeki tek eksiğim Türkiye idi, o eksiği de tamamlamış oldum.

''BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDUKTAN SONRA...''

Almanya'da Berlin'deki arkadaşlarım Beşiktaş'a transferim sonrası bana 'Nihayet evini buldun' diye mesajlar attılar. Sergen Yalçın ile şu anda birbirimizi tanıma aşamasındayız, hocanın buraya gelmesi kulübü tekrar ayağa kaldırdı.

''EĞER LİGİ KAZANIRSAK...''

Şampiyon olursak İbrahim Tatlıses şarkısı söyler miyim? Daha çok uzun yol var. Ligi kazanırsak, o zaman bir şeyler organize ederiz. Önce cuma günkü maçı kazanalım.