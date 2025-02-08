Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'ya dair hocası konuştu! 'Hazırlıksız yakalandık'

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Beşiktaş, Ekvadorlu yetenek Keny Arroyo'yu kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, Arroyo transferini resmen duyurdu.

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, konuya ilişin Arroyo'nun eski hocası, Independiente Teknik Direktörü Santiago Morales konuştu.

Siyah beyazlıların yeni transferine dair ayrıntılar veren Morales, Arroyo'yu Brezilya ekibi Santos'un da istediğini ifade ederken, oyuncunun Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı.



Morales konuya ilişkin Radio La Red'e yaptığı açıklamada,dedi.Öte yandan Güney Amerika basınında, genç oyuncunun Santos yerine neden Beşiktaş'ı tercih ettiğine dair de ayrıntılar verildi. Arroyo'nun, Beşiktaş'ın Santos'tan daha büyük bir kulüp olması nedeniyle siyah beyazlıları tercih ettiği kaydedilirken, Avrupa'nın büyük kulüplerine yükselmeyi hedeflediği de ifade edildi.