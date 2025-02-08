Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'ya dair hocası konuştu! 'Hazırlıksız yakalandık'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 17:23
Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo ile ilgili eski hocası Santiago Morales açıklamalarda bulundu. Morales yaptığı konuşmada, Arroyo'nun Beşiktaş'a transferinin sürpriz bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.
Beşiktaş, Ekvadorlu yetenek Keny Arroyo'yu kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, Arroyo transferini resmen duyurdu.
Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, konuya ilişin Arroyo'nun eski hocası, Independiente Teknik Direktörü Santiago Morales konuştu.
Siyah beyazlıların yeni transferine dair ayrıntılar veren Morales, Arroyo'yu Brezilya ekibi Santos'un da istediğini ifade ederken, oyuncunun Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı."HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK"
Morales konuya ilişkin Radio La Red'e yaptığı açıklamada, "Hazırlıksız yakalandık. Keny, Güney Amerika turnuvasına gitmişti ve biz turnuva öncesine kadar resmi teklif almamıştık. Aniden, Brezilya'dan Santos ve Beşiktaş'tan somut tekliflerle iki takım ortaya çıktı. Bugün (8 Şubat Cumartesi) İstanbul'a gidiyor."
dedi.BEŞİKTAŞ'I NEDEN TERCİH ETTİ?
Öte yandan Güney Amerika basınında, genç oyuncunun Santos yerine neden Beşiktaş'ı tercih ettiğine dair de ayrıntılar verildi. Arroyo'nun, Beşiktaş'ın Santos'tan daha büyük bir kulüp olması nedeniyle siyah beyazlıları tercih ettiği kaydedilirken, Avrupa'nın büyük kulüplerine yükselmeyi hedeflediği de ifade edildi.