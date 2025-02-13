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Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun annesi konuştu! '10 numarayı istememişti'

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#Beşiktaş#Keny Arroyo#10 Numara
Beşiktaşın yeni transferi Keny Arroyonun annesi konuştu 10 numarayı istememişti
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 11:14

Beşiktaş'ın ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı genç yetenek Keny Arroyo'nun annesi Silvia Alvarado'dan açıklama geldi. Alvarado yaptığı konuşmada, oğlunun 10 numarayı istemediğini ancak bu numaranın ağırlığının farkında olduğunu ifade etti.

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Beşiktaş, Ekvadorlu 18 yaşındaki genç yetenek Keny Arroyo'yu kadrosuna kattıktan sonra ilginç bir detay ortaya çıktı.

Siyah beyazlılar, Arroyo'ya 10 numaralı formayı vermiş ve bu karar tartışma konusu olmuştu.

Beşiktaşın yeni transferi Keny Arroyonun annesi konuştu 10 numarayı istememişti


"10 NUMARA KORKUM YOK"
Arroyo, basın toplantısında yaptığı konuşmada 10 numaralı formaya ilişkin, "Beşiktaş, benim için bir hayaldi. 10 numaralı formanın sorumluluğunun bilincindeyim. Korkum yok, sahaya çıktığımda göreceksiniz. Türkiye'deki defans oyuncularının sert olduğunu biliyorum. Hızlı ve çevik olursanız, onları kırarsınız. Çevikliğime ve hızıma güveniyorum." ifadesini kullanmıştı.

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ANNESİ KONUŞTU: 10 NUMARAYI İSTEMEDİ AMA...
Keny Arroyo'nun annesi Silvia Alvarado, konuya ilişkin yaptığı açıklamada oğlunun 10 numaralı forma yerine 7 numaralı formayı istediğini ancak 10 numaranın ağırlığını taşıyacağını söylediğini aktardı.

Alvarado, Arroyo ile olan görüşmesini şu sözlerle aktardı;
"Birçok yorumcunun söylediği gibi, 10 numarayı kendisi istemedi. 7 numarayı giymek istiyordu ama takımı ona 10 numarayı verdi. Kendisini çok gururlu hissediyor. Bana, 'Anneciğim, aldığım formanın ağırlığını taşımak için elimden geleni yapacağım. Hiç beklemediğim bir şeydi. 10 numarayı giyeceğim ve seni onurlandıracağım' dedi."

Beşiktaşın yeni transferi Keny Arroyonun annesi konuştu 10 numarayı istememişti


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#Beşiktaş#Keny Arroyo#10 Numara

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