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Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo resmen imza attı!

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#Beşiktaş#Kenny Arroyo#Transfer
Beşiktaşın yeni transferi Keny Arroyo resmen imza attı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 23:32

Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah - beyazlılar, 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Kenny Arroyo ile sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk takviyesini Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Kenny Arroyo ile gerçekleştirdi.

Ekvadorlu futbolcu, kendisini siyah - beyazlılara bağlayan imzayı attı.

Beşiktaşın yeni transferi Keny Arroyo resmen imza attı
Tüm kariyeri boyunca toplam 48 resmi maça çıkan 2006 doğumlu futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı. Arroyo, iki kez de Ekvador milli takımı formasını sırtına geçirdi.

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#Beşiktaş#Kenny Arroyo#Transfer

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