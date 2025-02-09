Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo resmen imza attı!

Haberin Devamı

Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk takviyesini Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Kenny Arroyo ile gerçekleştirdi.

Ekvadorlu futbolcu, kendisini siyah - beyazlılara bağlayan imzayı attı.

Tüm kariyeri boyunca toplam 48 resmi maça çıkan 2006 doğumlu futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı. Arroyo, iki kez de Ekvador milli takımı formasını sırtına geçirdi.