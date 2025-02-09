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Beşiktaş'ın yeni transferi Kenny Arroyo, İstanbul'da

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#Beşiktaş#Kenny Arroyo#TRANSFER
Beşiktaşın yeni transferi Kenny Arroyo, İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 00:45

Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah - beyazlılar, 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Kenny Arroyo'yu İstanbul'a getirdi.

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Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk takviyesini Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Kenny Arroyo ile gerçekleştirdi.

Ekvadorlu futbolcu, kendisini siyah - beyazlılara bağlayan imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Genç oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

Beşiktaşın yeni transferi Kenny Arroyo, İstanbulda

Tüm kariyeri boyunca toplam 48 resmi maça çıkan 2006 doğumlu futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı. Arroyo, iki kez de Ekvador milli takımı formasını sırtına geçirdi.

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#Beşiktaş#Kenny Arroyo#TRANSFER

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