Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall, imza için İstanbul'da!

Haberin Devamı

Beşiktaş, savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek..

İSTANBUL'A GELİYOR

Joe Worrall'ın Beşiktaş için İstanbul'a geldi ve Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maça çıktı.