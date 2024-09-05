Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'yu tanıyalım: Tam bir joker

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Kendi tanımıyla “Her zaman yıldan yıla gelişmek ve daha iyisini yapmak isteyen” bir isim. Portekiz Milli Takımı’nda 56 maça çıkan tecrübeli oyuncu, tüm alt yaş kategorilerinde de milli olurken kulüpleri kadar ülkesine de başarıyla hizmet vermiş bir isim.

Kaderi 2025/16 sezonunda değişti

2015-16 sezonunda Sporting'de zorunlu ihtiyaçtan dolayı Mario, sağ kanat ve forvet olarak oynatılmaya başlandı. Kariyeri de bu bölge değişikliğiyle tamamen farklı bir noktaya gitti. Ardından 45 milyon Euro’ya İnter’e transfer oldu. Burada da net bir pozisyonda oynayamadı. Zaman zaman 6, kimi zaman 10 numaraydı. Ancak İtalyan ekibinde istikrarı yakalayamadı.

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Jesus ve Schmidt ile kendini buldu

Kariyerine West Ham, Lokomotiv, Sporting ve Benfica dönemleriyle devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus ile Benfica’da 8 numaraya oynamaya başladı. Bu pozisyon değişikliğiyle uzun zaman sonra kendini bulmayı başardı. Daha sonra Roger Schmidt onu yeniden kanat oyuncusuna dönüştürdü. Ve yükselen performansıyla Benfica’nın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

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Zidane hep idolü oldu

Joao Mario, Jose Mourinho 2004'te Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken genç takımda forma giyiyordu.

İdolü her zaman Zidane oldu. Hiçbir zaman 10 numaralı forma hayali kurmadı. "Bunlar sadece birer sayıdan ibaret" diyen Mario, 17 ve 6 numaralı formaları tercih etti.

Benfica ile 2022-23 sezonu onun için kariyerinin en verimli dönemi oldu. Sezonu 23 gol, 8 asistle tamam ladı. Elbette bunların 12’si penaltıdan geldi. Ancak penaltı atma yeteneğinin de üst düzey olduğunu belirtmekte fayda var.

Joao Mario’nun kariyerinde 441 maçı bulunurken bu karşılaşmalarda 61 gol ve 84 asist yaptı. Yıldız oyuncu geçen sezon Benfica’da 51 maçta yer alırken 9 gol ve 4 asistle oynadı.

Forvetlere seviye atlatıyor

Önünde oynayan forvet oyuncuları için her şeyi kolaylaştıran biri dersek abartmış olmayız. Onun üretkenliği, soğukkanlılığı ve son dokunuşlardaki becerisi birlikte oynadığı takım arkadaşlarını farklı bir seviyeye taşıyor.

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Bonservisi Ekim 2025'ten itibaren ödenecek

Beşiktaş önceki gün İstanbul’a getirdiği Joao Mario’nun lisansını dün çıkardı. Siyah beyazlı takım, 31 yaşındaki oyuncu ile 1 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Joao Mario için Benfica’ya bu sezon ödeme yapmayacak. Oyuncunun bonservisi, 2025 ekim ayı itibarıyla 3 taksit halinde ödenecek. Mario; Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile, Can Keleş, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Felix Uduokhai’den sonra Beşiktaş’ın bu sezonki sekizinci transferi oldu.