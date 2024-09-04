Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario’nun maliyeti belli oldu

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın transferdeki son bombası Joao Mario, siyah beyazlı taraftarları şampiyonluk yolunda heyecanlandırırken, akıllara 2015- 16 sezonundaki şampiyonlukta baş rolü oynayan Mario Gomez’i getirdi. Alman santrfor o sezon müthiş bir performans ortaya koyarken, 26 gol, 5 asistle oynamış, Kartal’ı 6 sezonluk hasretin ardından şampiyonluğa taşırken, gol kralı da olmuştu. Asist özelliği yüksek bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen golcü yönü ile de öne çıkan Joao Mario da bu sezon Kartal’da Gomez etkisi yapabilecek bir oyuncu olarak görülüyor.

MARİO VE RAFA BİRLİKTE 140 MAÇTA OYNADI

Joao Mario’nun Beşiktaş’ta eski takım arkadaşı Rafa Silva ile Benfica’dan sonra yeniden bir araya gelecek olması da taraftarları şampiyonluk yolunda ayrıca ümitlendiriyor. Mario ve Rafa birlikte aynı kulüpte 126 maça çıkarken, milli takımla birlikte toplam 140 karşılaşmada oynadılar. İki oyuncu bu maçlarda birbirlerine 9 asist yaparken, özellikle Benfica’daki 2022-23 sezonu performansları zirve yaptı. Rafa o sezon 14 gol, 8 asist, Mario da 23 gol, 12 asistlik performansla Benfica’yı şampiyonluğa taşıyan ikili olmuştu.

Haberin Devamı

HEDEFLERİ BENFİCA’DAKİ BAŞARIYI TEKRARLAMAK

Mario ve Rafa Silva o dönemki performanslarıyla Benfica’yı Portekiz Ligi’nde 3 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşımıştı. İkili bu kez de Süper Lig’de son olarak 2020-21’de şampiyon olan siyah beyazlı takımı 3 sezonluk hasretin ardından mutlu sona ulaştırmak için birlikte görev alacaklar. Merkez orta saha, 10 numara, ön libero, forvet arkası, sağ ve sol kanatta oynayan Mario, zorunlu satın alma opsiyonu ile 1+2 yıllık imza atacak. Portekiz ekibine 2 yıl ücret ödemeyecek olan Beşiktaş’ın kasasından 3 milyon Euro çıkacak.

HOCAMIZ MARiO’YU ÇOK iSTEDi ‘PATRON SENSiN’ DEYiP iŞi BiTiRDiK

Hüseyin Yücel, Joao Mario’yu teknik direktör Van Bronckhorst’un çok istediğini belirtirken, “Tüm transferler, hocamızın bir veya ikinci tercihi oldu. İlk tercihimiz Angelo’ydu ama Araplar devreye girdi. Hocamızla hızlı bir toplantı yaptık. ‘Joao Mario’yu kesinlikle istiyorum. Hazır durumda’ dedi. ‘Patron sensin, sen ne dersen o’ dedik ve Mario’yu indirdik. Hiçbir panik transfere imza atmadık ve atmayacağız” dedi.