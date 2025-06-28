Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

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Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Çek sol bek David Jurasek, İstanbul'a geldi.

25 yaşındaki savunma oyuncusunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların Jurasek'i ilk etapta satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı belirtiliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada ise "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu David Jurasek, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi." ifadeleri kullanıldı.