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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#David Jurasek
Beşiktaşın yeni transferi İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 17:51

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Çek sol bek David Jurasek, İstanbul'a geldi.

25 yaşındaki savunma oyuncusunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların Jurasek'i ilk etapta satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı belirtiliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada ise "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu David Jurasek, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi." ifadeleri kullanıldı. 

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#Transfer#Beşiktaş#David Jurasek

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