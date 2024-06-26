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Beşiktaş'ın yeni transferi iddialı konuştu: Zafer ve kupa sözü veriyorum

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#Transfer#Beşiktaş#Rafa Silva
Beşiktaşın yeni transferi iddialı konuştu: Zafer ve kupa sözü veriyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

Beşiktaş’ın yeni Portekizli bombası siyah beyazlı taraftarları çok iyi tanıdığını belirterek onlara seslendi. Havaalanı çıkışında taraftarlara üçlü çektiren Rafa Silva, “Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Zaferler ve kupalar kazanmak için olabildiğince çok çalışacağım. Taraftarlara bunun sözünü verebilirim” ifadesini kullandı.

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Beşiktaş’ın yeni transferi Rafa Silva, taraftarlara seslenerek iddialı konuştu. Havaalanı çıkışında kendisini bekleyen siyah beyazlı taraftarlara üçlü çektiren Portekizli futbolcu, “Zaferler ve kupalar kazanmak için olabildiğince çok çalışacağım. Taraftarlara bunun sözünü verebilirim. Çok mutluyum burada olduğum için. Beşiktaş’ı seçmek çok kolay bir karar oldu. Beşiktaş’a karşı oynamıştım. Taraftarın nasıl bir atmosfer oluşturduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden çok heyecanlıyım” ifadesini kullandı. Yeni sezonun formasını ilk giyen kişi olmasıyla da ilgili konuşan yıldız isim, “Formayı ilk ben giyiyorum. Daha da çok giyeceğim” dedi.

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BUNLAR KÖTÜ GÜNLERiMiZ

İkinci Başkan Hüseyin Yücel de “Hayırlı olsun. Bunlar daha kötü günlerimiz. Daha iyi günler göreceğiz. Hep beraber burada daha çok buluşacağız” diye konuştu.

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BEŞiKTAŞ SiLVA’YI iMZAYA GETiRDi

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, her konuda anlaşma sağladığı Rafa Silva’yı dün akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Portekizli futbolcu daha sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Portekiz basınından O Jogo’nun haberine göre, Beşiktaş 31 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro imza parası ve yıllık 6 milyon Euro maaş verecek. Bu transferin siyah beyazlılara 3 yıl için toplam maliyeti 28 milyon Euro olacak.

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#Transfer#Beşiktaş#Rafa Silva

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