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GeriFutbol Beşiktaş'ın yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, ilk antrenmanına çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 22:06 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, ilk antrenmanına çıktı

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Beşiktaş'ın yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, ilk antrenmanına çıktı
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Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Hüseyin Atakan Üner, ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, 5'e 2 top kapma çalışmasındandan sonra dar alanda minik kale ve yarım sahada çift kale turnuva maçları yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Beşiktaşın yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, ilk antrenmanına çıktı

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