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Beşiktaş’ın yeni transferi Eric Bailly’nin maliyeti belli oldu

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#Transfer#Beşiktaş#Eric Bailly
Beşiktaş’ın yeni transferi Eric Bailly’nin maliyeti belli oldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 07:00

Beşiktaş’ın yeni transferi dün akşam İstanbul’a geldi. Siyah beyazlılar, Manchester United ile yollarını ayırıp serbest kalan 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stopere bir sezon için 3.5 milyon Euro ücret ödeyecek.

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Beşiktaş’ın kesin anlaşma sağladığı ve dün akşam İstanbul’a getirdiği Eric Bailly’nin maliyeti belli oldu. Bonservis için Manchester United’a ücret ödemeyecek olan siyah beyazlılar, 29 yaşındaki stopere bir sezon için 3.5 milyon Euro verecek. Beşiktaş, sezon sonu sözleşmeyi uzatma hakkına sahip olacak. Bu durumda da Bailly her sezon için yine 3.5 milyon Euro alacak.

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ManU’nun 2016’da 38 milyon Euro’ya transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcu, geçen sezon kiralık olarak Marsilya forması giymişti. Bailly’nin gelişiyle stoperde eksiğini gideren Beşiktaş yönetimi, transfer sezonu biten İngiltere’den fırsat transferi kovalamayı sürdürüyor. Kartal’ın orta saha ve kanatlar için oyuncu aradığı belirtildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Eric Bailly

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