Elan Ricardo'dan iddialı açıklama: 'Kazanmak ve şampiyonluklar için buradayım'

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BJK TV'ye konuşan Elan Ricardo, Beşiktaş'tan teklif gelmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, "Çok hızlı gelişen bir teklifti. Yine de bu harika haberi duyar duymaz ikinci kez düşünmeden olabilecek en hızlı şekilde buraya geldim. Burayı seçme sebebim Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olması. Burası küçüklüğümden beri de bildiğim bir yer. Daha önce de söylediğim gibi bana bu teklifin Beşiktaş'tan geldiğini söyledikleri an gelmek için ikinci kez düşünmedim." ifadelerini kullandı.

Kolombiyalı orta saha, ligi bildiğini dile getirerek, "Buraya zaferler kazanmaya geldim. Çok rekabetçi bir lig burası. Bu ligde büyük takımlar da var. Kendimi oyuna adamış, tutkulu, güçlü, ayakları iyi olan, orta mesafelerden iyi şut çekebilen bir futbolcu olarak görüyorum. Bu özelliklerimle de takımıma katkı sağlayabilirim. 6 numara gibi oynamayı seviyorum. Bir başka deyişle 8 numara pozisyonu da diyebiliriz. İkisinin karşımı da diyebiliriz." şeklinde konuştu.

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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmanın gurur verici olacağını vurgulayan Ricardo, şunları söyledi:

"Kendisi çok büyük bir futbolcuydu. Şimdi ise harika bir teknik direktör. Bana hem çok yardımcı olacağını hem de bir profesyonel ve insan olarak gelişimime katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben neye ihtiyaç olursa olsun onu karşılamak için buradayım. Her zaman elimden geleni yapmaya hazırım. Kazanmak ve şampiyonluklar için buradayım. Benim için bireyselden ziyade takım için en iyisini yapmak önemlidir." diye konuştu.