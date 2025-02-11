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Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'a geldi

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#Transfer#Beşiktaş#Elan Ricardo
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:45

Beşiktaş, ara transfer sezonunun bitimine kısa bir süre kala gaza bastı. Siyah beyazlılar Arroyo'nun ardından bir genç yetenekle daha anlaştı. Beşiktaş, Elan Ricardo'yu İstanbul'a getirdi.

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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.

Ricardo'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Basın mensuplarına "Kartal" hareketi yaparak poz veren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, konaklayacağı otele hareket etti.

Beşiktaş'ın yapılacak son görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin ardından Elan Ricardo ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaşın yeni transferi Elan Ricardo İstanbula geldi



BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI
Siyah beyazlıların sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu;

"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini tamamlamak üzere sabah saatlerinde İstanbul’a geldi."

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#Transfer#Beşiktaş#Elan Ricardo

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