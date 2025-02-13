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Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo ilk idmanına çıktı

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#Transfer#Beşiktaş#Elan Ricardo
Beşiktaşın yeni transferi Elan Ricardo ilk idmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 15:53

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Siyah beyazlıların yeni transferi Elan Ricardo, ilk antrenmanına çıktı.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, takımla ilk idmanına çıktı.

Kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenman, pas ve 5’e 2 çalışmalarıyla başlayarak taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Cuma günü tamamlayacak.

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#Transfer#Beşiktaş#Elan Ricardo

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