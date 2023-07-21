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Beşiktaşın yeni transferi Daniel Amartey, İstanbul'da

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#Beşiktaş#Transfer Beşiktaş#Amartey
Beşiktaşın yeni transferi Daniel Amartey, İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 08:22

Beşiktaş'ın transferi için prensip anlaşmasına vardığı Daniel Amartey, bu sabaha karşı İstanbul'a geldi.

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Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı Daniel Amartey'i taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.

Siyah-beyazlı kurmaylar, Ganalı stoperi 05.55 civarında İstanbul Havalimanı'nda karşılarken oyuncu daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Daniel Amartey'in bugünkü sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor..

Gana Milli Takımı'nda 51 maça çıkan Daniel Amartey'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Internacional Allies altyapısında yetişen 28 yaşındaki savunmacı kariyerinde Kopenhag ve Leicester City formaları da giydi.

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#Beşiktaş#Transfer Beşiktaş#Amartey