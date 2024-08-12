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Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig
Beşiktaşın yeni transferi Cher Ndour İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 22:06

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, prensipte anlaşmaya vardığı PSG'nin 20 yaşındaki oyuncusu Cher Ndour'u İstanbul'a getirdi.

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Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'un kiralık transferi için kulübü PSG ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına vardı. Her konuda anlaşma sağlanan Cher Ndour özel bir uçakla bugün saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında Beşiktaşlı taraftarlar tarafından sloganlarla karşılanan Cher Ndour özel bir araçla konaklayacağı otele geçti. Cher Ndour yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig

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