Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi

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Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'un kiralık transferi için kulübü PSG ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına vardı. Her konuda anlaşma sağlanan Cher Ndour özel bir uçakla bugün saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında Beşiktaşlı taraftarlar tarafından sloganlarla karşılanan Cher Ndour özel bir araçla konaklayacağı otele geçti. Cher Ndour yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.