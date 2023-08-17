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Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul'a geliyor!

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#Transfer#Beşiktaş#Bakhtiyar
Beşiktaşın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 19:25

Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, bugün 23:35'te sularında İstanbul'da olacak.

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Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Bakhtiyor Zaynutdinov'da mutlu sona ulaştu.

Siyah-beyazlılar, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.

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İSTANBUL'A GELİYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer görüşmeleri yaptığı Bakhtiyor Zaynutdinov'u taşıyan uçak saat 23.35 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı..

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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#Transfer#Beşiktaş#Bakhtiyar

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