Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul'a geldi!

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Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Bakhtiyor Zaynutdinov'da mutlu sona ulaştu.

Siyah-beyazlılar, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ

Bakhtiyor Zaynutdinov'u taşıyan uçak, 00:20 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında kulüp yetkilisi tarafından karşılanan Bakhtiyor Zaynutdinov, konaklayacağı otele geçti. Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra sözleşme imzalayacak.

Bakhtiyor Zaynutdinov, 'mavi kart' kuralı sayesinde Süper Lig'de yerli statüsünde forma giyebilecek.

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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