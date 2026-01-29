×
Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani'nin İstanbul'a uçuşu iptal oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş Transfer#Kristjan Asllani#Kristjan Asllani Beşiktaş
Beşiktaşın yeni transferi Asllaninin İstanbula uçuşu iptal oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 23:38

Beşiktaş'ta, teknik arıza nedeniyle yeni transfer Kristjan Asllani'nin bu akşamki uçuşu iptal edildi.

Inter'in sezon başında Torino'ya kiraladığı Kristjan Asllani'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaşın yeni transferi Asllaninin İstanbula uçuşu iptal oldu

UÇUŞ İPTAL OLDU

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Kristjan Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır."

