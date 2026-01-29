Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani'nin İstanbul'a uçuşu iptal oldu!

Güncelleme Tarihi:
Inter'in sezon başında Torino'ya kiraladığı Kristjan Asllani'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı.
UÇUŞ İPTAL OLDU
Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
"Kristjan Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır."