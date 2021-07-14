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GeriFutbol Beşiktaş'ın yeni transfer Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın'a övgüler!
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Futbol
Haber Giriş: 14.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın yeni transfer Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın'a övgüler!

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Beşiktaş'ın yeni transfer Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın'a övgüler!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Mehmet Topal, siyah-beyazlı camiaya layık olmak istediğini söyledi ve teknik direktör Sergen Yalçın'a övgülerde bulundu.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal siyah beyazlı takımda olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu belirtirken “İnşallah büyük hizmetler verip camiaya layık olmaya çalışırız” dedi. Başakşehir’de oynadığı süreçte Sergen Yalçın’ın kendisini istediğini belirten tecrübeli futbolcu şunları söyledi: “Ancak kısmet olmadı. Hocamın da transferde büyük emeği var, teşekkürlerimi iletmek isterim.

Beni çok duygulandırdı

Kendimi duygusal açıdan tuhaf hissettim, Sergen hocam oynarken en büyük hayranlarından biriydim. Onunla çalışmak benim için büyük bir onur. Hocalığımı yapması, benim sahada olmam beni çok duygulandırdı ve etkiledi. 4. takımda da şampiyon olursam sanırım dünyada ilk, benim için büyük bir onur olacak.İnşallah bu seneki şampiyonlukta katkım olur.

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Kupalar armağan edeceğiz

Josef ile kardeş gibiyiz, mükemmel dostluğumuz, bağımız var. Atiba ile yıllardır karşılıklı oynadık, mükemmel karakterli bir insan. Rekabet önemli, rekabet olmasa başarı da olmaz. Biz sporcular taraftarları hep arkamızda görmek isteriz. Beşiktaş taraftarını anlatmaya gerek yok, dünya çapında övgüler alıyorlar. Mükemmel, çılgın bir taraftar grubuna sahibiz. Takımlarına sahip çıkmışlardır her zaman, böyle devam ettikleri sürece biz de onlara kupalar armağan etmek istiyoruz.”

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