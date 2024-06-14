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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü van Bronckhorst: Kupalar kazanmak için buradayım

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Transfer
Beşiktaşın yeni teknik direktörü van Bronckhorst: Kupalar kazanmak için buradayım
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 07:00

Beşiktaş’ın 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul’a geldi.

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İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde kendisini karşılayan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Beşiktaş ile kupalar kazanmak istediğini aktaran Hollandalı teknik adam, “Benim için yeni bir meydan okuma olacak bu” dedi.

"Çok çalışmaya hazırım"

Van Bronckhorst şöyle devam etti: "Taraftarımızla birlikte çok çalışmaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Başarılı olmak ve kupalar kazanmak için buradayım. İlk görüşmeyi burada yönetimimizle yaptık, onlar beni karşıladı. İmza sonrası basın toplantımız olacak. Heyecanlıyız. Önümüzdeki seneler çok çalışmak için heyecan duyuyorum. Bu kulübe elimden geldiğince katkı vermek konusunda heyecan duyuyorum. Bu kulübe elimden geldiğince katkı vermek konusunda heyecan duyuyorum. Herkesle beraber çalışacağız ve başarılar elde edeceğiz."

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"Hocamıza 'Hoş geldin' diyoruz"

Deneyimli teknik adamı karşılayan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul ise "Öncelikle yeni hocamız Giovanni van Bronckhorst’a hoş geldin diyorum. Bildiğiniz gibi yarın (bugün) 11.00’de imza törenimiz ve basın toplantımız olacak. Orada daha detaylı basın açıklamamızı hem hocamız hem de sayın başkanımız yapacak. Ben yönetim kurulumuz adına tekrardan hocamıza hoş geldin diyorum. Beşiktaş’a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İmza töreni Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Beşiktaşın yeni teknik direktörü van Bronckhorst: Kupalar kazanmak için buradayım

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Transfer

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