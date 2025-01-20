Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer iddialı konuştu: Ben sadece kazanmak için buradayım

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Beşiktaş 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma yaptığı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için dün imza töreni düzenlendi. Törende duygularını ve hedeflerini anlatan Solskjaer, başarı için adım adım ilerleyeceklerini söyledi. Norveçlilerin çalışkan olduklarının altını çizen 51 yaşındaki çalıştırıcı, “Pes etmeyiz, Beşiktaş camiası da böyle. Benim kızım da 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş da 1903’te doğdu. Bence bu bir işaret” dedi.

BEŞİKTAŞ’I ÖNCEDEN TAKİP ETTİM

Transferinin perde arkasını anlatan Solskjaer, “Daha önce görüştük ama bu sefer başkanımızın sunduğu proje, beklentiler, talepler benim doğru şeyleri hissetmemi sağladı. Başka teklifler de aldım. Benim Norveç’te iyi bir hayatım vardı. Norveç’ten çıktığıma değecek bir proje olması lazımdı. İstanbul gibi muhteşem bir şehirde yaşamak ve böylesine bir kulübün içinde böyle bir projeye dahil olmaya hayır diyemezdim. Yoksa ölmeden önce pişman olacağım bir karar olurdu” dedi.

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YENi BiR YAPI iNŞA EDECEĞiZ

Solkjaer, nasıl bir takım kurmayı planladığını şöyle anlattı: “Yeni bir yapı inşa yapacağız. Hücumcu, genç ve mücadele eden oyunculara ve oyuna ihtiyacımız var. Kulübün değerlerini tekrar bir araya getirmeliyiz. Kenetlenmeliyiz. Biliyorum bunlar daha önce söylendi. Ancak ben kendime ve bana inananlara inanıyorum. Doğru sebeplerden dolayı buradayım. Beşiktaş’ın projesi, Manchester United’ın projesine benziyor. Kötü gidişi bitirmemiz lazım.”

PASI DEĞiL HÜCUMU SEVERiM

Solskjaer, Tüpraş Stadı’ndaki imza töreninde, “Benim oyun felsefem hücum üzerine kurulu. Pas yaparak zaman kaybetmeyi sevmem. Mümkün olduğunca fırsatlar oluşturup, hücum etmeliyiz. Takımda iyi oyuncular var. Yönetimimizle konuşarak doğru transferler yapacağız” dedi.

SERDAL ADALI: OLE CESARETLI, DIĞER HOCALAR ÇEKIMSERDI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde yeni bir takım inşa edeceklerini söyledi. Adalı, “Camiamızdan yeniden yapılanma için 1.5 yıllık bir süre istemiştik. Bu dönemi hem yeniden yapılanmaya uygun hem de büyük takım oyununu ve baskısını yaşamış bir teknik direktöre emanet ediyoruz” dedi.

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Solskjaer’in sözleşmesinde özel bir maddenin yer almadığını belirten Adalı, “1.5+1 yıllık sözleşme yaptık. 6 aylık süre için 1.2 milyon Euro, gelecek sezonun ücreti de 2.4 milyon Euro olacak” bilgisini verdi.

Teknik direktörlük için 2-3 isimle bizzat görüşerek karar verdiğini anlatan Adalı, “Hepsine Beşiktaş’ın durumunu açıkça anlattım. Diğer hocaların çekimser kalmaları, Ole’nin ‘Bu işi beraber yaparız’ ifadesi kararmızın en büyük nedenidir” dedi.