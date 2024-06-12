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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

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#Beşiktaş#Bronckhorst#Süper Lig
Beşiktaşın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorstun İstanbula geliş tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 14:07

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın (13 Haziran Perşembe) saat 16.00’da İstanbul'da olacağını açıkladı.

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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst hakkında açıklama yapıt.

Siyah-beyazlılar, Van Bronckhorst, yarın (13 Haziran Perşembe) saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’nda olacağını duyurdu.

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İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Giovanni van Bronckhorst için Başkanımız Hasan Arat’ın katılımıyla 14 Haziran Cuma günü saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecektir.

Basın mensupları, Tüpraş Stadyumu sporcu girişinden akreditasyonla imza törenine kabul edilecektir. Basın toplantısı için akreditasyon başvurularınızı 13 Haziran Perşembe günü saat 17.00'ye kadar bjkakreditasyon@bjk.com.tr e-posta adresine göndermenizi önemle rica ederiz.

Bilgilendirme amaçlı olarak Giovanni van Bronckhorst'un medya tanıtım kiti ektedir.

Saygılarımızla.
Beşiktaş JK

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#Beşiktaş#Bronckhorst#Süper Lig

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