Beşiktaş'ın yeni sürprizi Elan Ricardo!

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Yeni transfer Elan Ricardo daha önce Beşiktaş’ta görev yapan Oscar Cordoba ve Pedro Franco’nun ardından siyah beyazlı formayı giyen 3. Kolombiyalı futbolcu olacak.

Siyah - beyazlılar 2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 payla transferi bitirdi.

Sadece Ekvador’un değil Güney Amerika kıtasının gelecek vaat eden oyuncuları arasında gösterilen, wonderkid (harika çocuk) Keny Arroyo’yu renklerine katan Beşiktaş, orta sahanın merkezine de Kolombiyalı Elan Ricardo’yu transfer etti.

Ezeli rakipleri transferde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde oynayan; yıldız, kariyerli ve maliyetli transferlere yönelirken geleceğe yatırım stratejisini devam ettiren Beşiktaş, Latin Amerika’dan bir futbolcuyu daha renklerine kattı. Sadece Ekvador’un değil Güney Amerika’nın gelecek vaat eden oyuncular arasında gösterilen, wonderkid (harika çocuk) Keny Arroyo’yu renklerine katan Beşiktaş, orta sahanın merkezine de Kolombiyalı Elan Ricardo’yu transfer etti.

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4.5 YILLIK KONTRAT İMZALANACAK

Beşiktaş, transferin tamamlandığını resmi sitesinden duyururken, siyah beyazlılar Kolombiya Ligi’nde La Equidad forması giyen 20 yaşındaki futbolcu için kulübüyle 2 milyon Euro bonservis ve sonraki satışında yüzde 10 pay karşılığında anlaştı. 4.5 yıllık kontrat imzalanacak genç futbolcu ise sezonun geri kalanı için 300 bin dolar, önümüzdeki yıl ise 600 bin dolar maaş alacak. Elan Ricardo sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için bugün İstanbul’da olacak.

43 RESMİ MAÇTA 9 GOL, 3 ASİSTİ VAR

Ricardo, 1 Ocak 2023’ten bu yana A takım forması giydiği La Equidad’da çıktığı 43 maçta 9 gol atarken, 3 de asist katkısında bulundu. Adı Watford’la da anılan ancak görüşmelerin kesilmesinin ardından Kartal olan Elan Ricardo Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) dünya genelinde en iyi 21 yaş altı oyuncularla ilgili hazırladığı ve Aralık 2024’te yayımladığı scouting raporunda da kendine yer buldu. Ricardo dünyada 21 yaş altı en iyi şut çeken orta sahalar arasında 8. sırada.