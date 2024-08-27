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Beşiktaş'ın yeni sol kanadı da Benfica'dan geliyor! 

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#Transfer#Beşiktaş#Joao Mario
Beşiktaşın yeni sol kanadı da Benficadan geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 07:00

Portekiz basınında Beşiktaş’ın Joao Mario’ya talip olduğu iddia edildi. Record gazetesi, Rafa Silva’nın eski takım arkadaşının transferinin 3-5 milyon Euro arası bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebileceğini yazdı.

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Forvette Ciro İmmobile, 10 numaraya Rafa Silva, sağ kanada Can Keleş, orta sahaya Cher Ndour, defansa Gabriel Paulista, Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai’yi transfer eden Beşiktaş’ta şimdi gözler sol tarafa yapılacak takviyeye çevrildi... Kartal’ın ilgilendiği Chelsea’li Angelo Gabriel’de süreç uzarken Portekiz’in Record gazetesi, siyah beyazlıların Benfica’lı Joao Mario’ya talip olduğunu yazdı. Gazete, 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 3 ila 5 milyon Euro arasında bir para talep edildiğini iddia ederken, Portekiz’in ekibinin teknik direktörü Roger Schmidt, “Mario’nun ayrılma olasılığı var” diyerek bu transfere yeşil ışık yaktı.

ANTE REBiC, LECCE’DE

Bu arada Beşiktaş’tan ayrılan Ante Rebic, İtalyan ekibi Lecce’ye transfer oldu. Yunan basını da Colley’in PAOK ile anlaştığını iddia etti.

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#Transfer#Beşiktaş#Joao Mario

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