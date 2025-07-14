Beşiktaş'ın yeni orkestra şefi: Orkun Kökçü!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, siyah beyazlı camiada büyük bir heyecanla karşılandı. İstanbul’a adımını attığı ilk anda çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek gözyaşlarına hakim olamayan milli futbolcu, 10 numaralı formayı giyeceği Kartal’ın en önemli kozlarından biri olması bekleniyor. Siyah beyazlıların Benfica’dan 25+5 milyon Euro karşılığında renklerine katıp, 1+4 yıllık sözleşme imzaladığı Orkun nasıl bir oyuncu? İşte yanıtı...

Kombinasyon futbolunu seviyor

Asıl bölgesi merkez orta saha olan ve her iki ayağını da çok iyi kullanan Orkun Kökçü genellikle 10 numara pozisyonunda oynayabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Oyun zekası, pas yeteneği ve liderlik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle Hollanda ekolünden gelen, kısa pas ve kombinasyon futbolunu seven bir yapısı var.

Haberin Devamı

Bunların yanı sıra koşu yoluna pas atmayı, uzun top oynamayı, uzaktan şut çekmeyi, topu havalandırmayı seven Orkun konsanstrasyon seviyesi yüksek bir oyuncu olarak da dikkat çekiyor.

Topu ileri taşımak onun işi

PAS YETENEĞI VE OYUN KURUCULUK: Orkun, oyunun yönünü değiştirebilen, isabetli uzun ve kısa paslarıyla takımını hücuma taşıyan bir orkestra şefi konumunda. Özellikle ceza sahası çevresinde yarattığı pozisyonlar ve asistleriyle etkili oluyor.

ŞUT YETENEĞI: Uzaktan şutları ve ceza sahası içinden bitiriciliğiyle gol yollarında da etkili olabiliyor. Serbest vuruşlardaki isabeti de önemli bir artı.

TOP KONTROLÜ VE DRIBBLING: Topu iyi saklayabilen, dar alanlarda çalım atabilen bir yapıya sahip. Bu özelliğiyle rakiplerin baskısından sıyrılarak topu ileri taşıyabiliyor.

Sahada ve soyunma odasında lider

DAYANIKLILIK VE AGRESIFLIK: Orta sahanın dinamosu olarak hem hücum hem de savunma yönünde sahada basmadık yer bırakmayan, mücadeleci bir yapısı var. Rakibi presle boğan ve top kapabilen bir oyuncu.

LİDERLİK ÖZELLİKLERİ: Özellikle Feyenoord’da kaptanlık pazubandını takması, sahada ve soyunma odasında liderlik vasıflarına sahip olduğunu gösteriyor. Beşiktaş’ta da kaptanlık görevi üstlenmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ÇİFT AYAK KULLANIMI: Her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabilmesi, pas ve şut seçeneklerini artırarak onu rakiplere karşı daha tehlikeli hale getiriyor.

Mental olarak güçlü bir yapısı var

Savunma arkasına atılan ve fiziksel mücadelenin zirveye çıktığı anlarda zorlanabilen Orkun eksik yönü olarak hava topu mücadelesi öne çıkıyor. Daha önce Roger Schmidt ve Bruno Lage örneklerinde olduğu gibi zaman zaman duygusal tepkilerle de gündeme gelebiliyor. Ancak yaşadığı olumsuzlardan güçlü bir şekilde geri dönmeyi de iyi biliyor. Hatta Schmidt de bu konuyla ilgili daha önce “Orkun adına çok mutluyum. Son birkaç hafta onun için kolay geçmedi ama şimdi mental olarak geri döndü. Futbol böyle bir şey. Onun kalitesinden ve zihniyetinden şüphem yok” ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı