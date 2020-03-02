Beşiktaş'ın yeni jokeri Kevin-Prince Boateng!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ara transferde takıma katılan tek futbolcu olan Kevin-Prince Boateng’i joker gibi kullanmayı düşündüğünü söyledi. Ganalı oyuncuyu bugüne dek on numara mevkisinde oynatan Yalçın, gerektiğinde kanatlarda ya da santrforda görevlendirebileceğini ifade etti.

Boateng’in kritik maçların kilidini açabilecek düzeyde bir futbolcu olduğunu belirten Yalçın, “Boateng’in birçok mevkide oynayabiliyor olması bizim için büyük avantaj. Görev adamı olmasının yanı sıra oldukça yetenekli ve kriz çözebilecek nitelikte” dedi.

Fiorentina’dan sezon sonuna dek kiralık olarak alınan Boateng, 10 maç oynaması halinde sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzayacak. Bugüne dek 4 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.

ATIBA'DAN KARIUS'A DESTEK

Öte yandan, 2-1 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçında yediği gol nedeniyle eleştirilen kaleci Karius’a teknik direktör Sergen Yalçın’dan sonra takımın tecrübeli isimlerinden Atiba da destek verdi. Kanadalı futbolcu, “Futbol bir takım oyunudur, yenilen golün bütün suçunu bir kişiye yüklemek doğru değil” diye konuştu.





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