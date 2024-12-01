Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın'la görüştü

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Beşiktaş'ta Givoanni van Bronckhorst sonrası teknik direktörlük koltuğuna kimin getirileceği merak ediliyor.

Yalçın'ın, "Hocası olan bir takımda çalışmam. Van Bronckhorst'la yollarınızı resmen ayırın, ondan sonra görüşelim" dediği öğrenildi. Yönetim bu görüşmenin ardından Van Bronckhorst'un sözleşmesinin feshedip resmi siteden duyurdu. Öncelikle Sergen Yalçın’la anlaşmayı planlayan siyah beyazlılar, ikna edemedikleri takdirde Alman bir teknik adama yönelecek.

29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihleri arasında Beşiktaş Teknik Direktörlüğü yapan Yalçın, takımın başında çıktığı 82 maçta 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Yalçın’lı Kartal, lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandı.

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İDMANA SERDAR TOPRAKTEPE ÇIKTI

Maccabi Tel Aviv maçı sonrası sıcak saatler yaşayan Beşiktaş'ta Giovenni van Bronckhorst, dünkü antrenmanda takımın başında değildi. Takımı Hatayspor maçına Serdar Topraktepe hazırlamıştı.

Hollandalı teknik adam için yapılan açıklamanın devamında; "Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir" ifadelerine yer verildi.

YENİ HOCANIN İLK SINAVI FENERBAHÇE DERBİSİ

Yeni teknik direktörün ilk maçı Fenerbahçe derbisi olabilir. Pazartesi günü Hatayspor'u konuk edecek olan siyah beyazlılar, cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda ezeli rakibini konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'IN BRONCKHORST'A VEDASI

ilk maçı Fenerbahçe derbisi olabilir. Pazartesi günü Hatayspor'u konuk edecek olan siyah beyazlılar, cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda ezeli rakibini konuk edecek.