×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor! 'Evet' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Vincenzo İtaliano#Teknik Direktör
Beşiktaşın yeni hocası belli oluyor Evet dedi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 07:00

İtalyan teknik adam Vincenzo İtaliano, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdi.

Haberin Devamı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, son olarak İtalya’nın Bologna takımını çalıştıran Vincenzo İtaliano ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaşın yeni hocası belli oluyor Evet dedi

Futbol direktörü Önder Özen’in bizzat görüşüp teklifte bulunduğu İtalyan teknik adam. “Şartlarda anlaşırsak gelebilirim” yanıtını verdi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, İtaliano’nun Beşiktaş’ın projesine sıcak baktığını ve kariyerine Türkiye’de devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu.

Gözden KaçmasınZidane, İstanbul devine Tarihi sunum yapıldıZidane, İstanbul devine! Tarihi sunum yapıldıHaberi görüntüle

Vincenzo İtaliano, Beşiktaş’ın gündemindeki tek isim değil... Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun üç yabancı teknik direktörle görüştüğü öğrenildi. Adalı’nın konuyla ilgili olarak, “Beşiktaş’ın hedeflerine ve değerlerine uygun bir hoca getireceğiz” dediği belirtildi.

Haberin Devamı

Beşiktaşın yeni hocası belli oluyor Evet dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Vincenzo İtaliano#Teknik Direktör

BAKMADAN GEÇME!