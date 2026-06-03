Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor! 'Evet' dedi

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, son olarak İtalya’nın Bologna takımını çalıştıran Vincenzo İtaliano ile prensip anlaşmasına vardı.

Futbol direktörü Önder Özen’in bizzat görüşüp teklifte bulunduğu İtalyan teknik adam. “Şartlarda anlaşırsak gelebilirim” yanıtını verdi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, İtaliano’nun Beşiktaş’ın projesine sıcak baktığını ve kariyerine Türkiye’de devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu.

Vincenzo İtaliano, Beşiktaş’ın gündemindeki tek isim değil... Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun üç yabancı teknik direktörle görüştüğü öğrenildi. Adalı’nın konuyla ilgili olarak, “Beşiktaş’ın hedeflerine ve değerlerine uygun bir hoca getireceğiz” dediği belirtildi.

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