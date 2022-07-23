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Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst: 'Savaşacağım ve çok gol atacağım'

#Beşiktaş#Weghorst#Ghezzal
Beşiktaşın yeni golcüsü Wout Weghorst: Savaşacağım ve çok gol atacağım

Beşiktaş'ın yeni santrforu Wout Weghorst, Türkiye'de hedefkleri hakkında açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş'ın yeni gol umudu Wout Weghorst, teknik direktör Valerien İsmael’in kendisinden neler beklediğini çok iyi bildiğini belirterek, “Yapmam gerekeni yapacağım” dedi.

TRT Spor’a konuşan Hollandalı santrfor, “Transfer sürecimde hocayla konuştuk, bizden beklentisi belli. Önde baskı ve topu kaptırınca hemen baskı, bende bu özellikler var. Baskıyı başlatacak isim ben olacağım, arkadaki isimlerin de bana destek olacaklarını biliyorum. Tabii ki ben bir forvetim, benden en büyük beklenti gol atmak. Yapmam gereken en önemli şey tabii ki gol atmak” diye konuştu. Weghorst şu ana dek oyun olarak takımda en iyi anlaştığı futbolcunun Rachid Ghezzal olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

GHEZZAL İLE İYİ ANLAŞIYORUZ

“İki 9’lu sistemli oynuyoruz, ona çalışıyoruz. Ghezzal ile çok iyi anlaştık, şimdiden aramızda bağ var, onunla oynamak heyecanlandırıyor. Her şeyimi vereceğim. Savaşacağım, tutkulu oynayacağım. Şampiyonluk kazanmak, gol atmak ve gol kralı olmak istiyorum.”

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#Beşiktaş#Weghorst#Ghezzal

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