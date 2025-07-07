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Beşiktaş'ın yeni dinamosu Jens Cajuste!

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#Beşiktaş#Transfer Dönemi#Süper Lig
Beşiktaşın yeni dinamosu Jens Cajuste
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 07:00

Beşiktaş; David Jurasek ve Tammy Abraham'dan sonra 3. transferini de yaptı. Siyah-Beyazlı kulüp İsveçli orta saha oyuncusu Jens Cajuste’yi kadrosuna kattı.

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Beşiktaş, transferdeki üçüncü hedefine de ulaştı... Daha önce kadrosunu Çek sol bek David Jurasek ve İngiliz santrfor Tammy Abraham ile güçlendiren siyah beyazlı kulüp, orta sahaya da İsveçli Jens Cajuste’yi aldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in talebi doğrultusunda Napoli’den kiralanan İsveçli futbolcu, 2025-26 sezonunda 15 maç oynaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve bonservisi satın alınacak; kendisiyle de 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

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MiDTJYLLAND’DA PARLADI

Bugün imza için İstanbul’a gelecek olan 25 yaşında ve 1.88 metre boyundaki Jens Cajuste, futbola İsveç’in Örgriyte takımında başladı.

19 yaşında iken 170 bin Euro’ya Danimarka ekibi Midtjylland’a satılan Cajuste, Ocak 2022’de 10 milyon Euro’ya Fransa’nın Reims Kulübü’ne transfer oldu. Burada geçen 1.5 sezonun ardından 11.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli’nin yolunu tutan Cajuste, 2024-25 sezonunda Premier Lig ekibi İpswich Town’a kiralandı.

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İsveç, Danimarka, Fransa, İtalya ve İngiltere’de toplam 221 resmi maça çıkan Cajuste, genellikle ön libero ve merkez orta saha, gerektiğinde de orta sahanın kanatlarında oynadı.

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33 MAÇTA 2 SARI KART GÖRDÜ

Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle öne çıkan genç futbolcu, uzun bacaklarına karşın top tekniği ve saklama becerisi üst düzey bir oyuncu.

Jens Cajuste, kart görme riski yüksek bir mevkide görev yapmasına karşın geride bıraktığımız sezon İpswich Town’da oynadığı 33 resmi maçta sadece 2 kez sarı kart gördü.

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#Beşiktaş#Transfer Dönemi#Süper Lig

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