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Beşiktaş'ın Vincenzo İtaliano'ya yaptığı teklif ortaya çıktı! 'Olumlu yaklaşıyor'

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#Beşiktaş#Italiano#Süper Lig
Beşiktaşın Vincenzo İtalianoya yaptığı teklif ortaya çıktı Olumlu yaklaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 20:06

Beşiktaş'ın, Vincenco İtaliano'ya yaptığı teklif ortaya çıkarken 48 yaşındaki teknik adamın, siyah-beyazlılarla olumlu yaklaştığı ileri sürüldü.

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Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda çalışmalar devam ederken Vincenco İtaliano ismi her gün daha çok öne çıkıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Vincenzo Italiano'ya sezon başına net 6 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti. İtalyan teknik adamın ekibine ise sezon başına toplam net 2.5 milyon euro önerildi.

48 yaşındaki teknik adamın teklife olumlu yaklaştığı ve tarafların son detayları görüşmeye başladığı bilgisi veridli.

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İLK KEZ İTALYA'DAN ÇIKACAK

48 yaşındaki teknik direktör, Napoli’nin de gündeminde yer alıyordu. Kariyeri boyunca İtalya dışına hiç çıkmayan İtaliano daha önce Vigontina, Arzignano, Trapani, Spezia ve Fiorentina takımlarını da çalıştırmıştı..

İtaliano’nun yollarını ayırdığı Bologna Kulübü, teknik direktörlüğe Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Domenico Tedesco’yu getirmişti.

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#Beşiktaş#Italiano#Süper Lig

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