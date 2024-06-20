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Beşiktaş'ın unutulmaz ismi Manuel Fernandes'ten dikkat çeken iddia: 'Türkiye, EURO 2024'te çok ileri gidebilir!'

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#EURO 2024#A Milli Takım#Portekiz
Beşiktaşın unutulmaz ismi Manuel Fernandesten dikkat çeken iddia: Türkiye, EURO 2024te çok ileri gidebilir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 11:31

Türkiye'de Beşiktaş ve Kayserispor formalarını terletmiş olan Manuel Fernandes, 22 Haziran'da oynanacak olan Türkiye - Portekiz maçı için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş ve Kayserispor formaları da giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, EURO 2024 F Grubu’nda 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Portekiz maçını değerlendirdi.

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“Portekiz’in maçı kazanacağını düşünüyorum”

Fernandes; Portekiz Milli Takımı’nın, Türkiye'ye göre daha tecrübeli futbolculardan oluştuğunu dile getirdi. 38 yaşındaki futbolcu, “Türkiye de özellikle Vincenzo Montella teknik direktörlük görevine geldikten sonra çok organize oynuyor. Onunla birlikte şampiyonada çok ileri gidebilirler. Ama Portekiz’in maçı kazanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Portekiz ve Türkiye gruptan çıkar”

Portekiz, Türkiye, Çekya ve Gürcistan’ın bulunduğu grupta bir sürpriz yaşanır mı?’ sorusuna Manuel Fernandes, “Sürprizlere inanmıyorum. Portekiz ve Türkiye'nin gruptan çıkacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

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Arda Güler'i ön plana çıkardı

EURO 2024’teki şampiyonluk favorisinin Fransa olduğunu açıklayan başarılı futbolcu, ayrıca hem Türk Milli Takımı adına hem de turnuvanın genelinde 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler’in isminin ön plana çıkacağına inandığını vurguladı.

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#EURO 2024#A Milli Takım#Portekiz

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