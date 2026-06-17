Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi belli oldu! Aral Şimşir dikkat çekiyor, ligin gol kralı en büyük silahı

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UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi ve Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah beyazlılar, ikinci eleme turunda Midtjylland ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları 23-30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş, ilk maçı sahasında oynayacak ve ardından rövanşta deplasmana gidecek.

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MIDTJYLLAND: AVRUPA'DA TARİHİ SEZON YAŞADILAR

Danimarka ekibi, geçen sezonu ligde ikinci, kupada başarılı, Avrupa'da ise tarihi sayılabilecek bir performansla kapattı. Danimarka Süper Ligi'nde 32 maçta 16 galibiyet, 12 beraberlik, 4 yenilgi aldı; 72 gol atıp 36 gol yedi ve 60 puanla AGF Aarhus'un 7 puan arkasında 2. sırada bitirdi.

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Danimarka Kupası finalinde FC Kopenhag'ı 1-0 yendiler; golü 82. dakikada Lee Han-beom attı. Midtjylland, böylece tarihindeki 3. kupa şampiyonluğunu yaşadı.

Avrupa'da ise 2025/26, Midtjylland için kulüp tarihinin en güçlü sezonlarından biri oldu. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 36 takım arasında 3. sırada bitirerek doğrudan son 16 turuna kaldılar; geçen sezon Avrupa serüveni genelinde 16 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. Son 16'da Nottingham Forest karşısında ilk maçı deplasmanda 1-0 kazandılar, rövanşta uzatmalar sonunda eşitlik bozulmadı ve penaltılarla elendiler.

ÖNE ÇIKAN YILDIZLARI

Aral Şimşir sezonun en önemli ismi oldu. Danimarka Süper Ligi tarafından 2025/26 sezonunun oyuncusu seçildi; ligde 31 maçta 9 gol, 15 asist yaptı. Sol kanattan içe kat eden, driplingi ve son pas kalitesiyle oyunu açan ana yaratıcıydı.

Franculino Dju takımın bitirici gücüydü. Danimarka Süper Ligi'nde 17 golle gol kralı oldu; bu 17 golü sadece 43 şutta buldu. Ayrıca 36.6 km/s maksimum hızıyla ligin en hızlı oyuncularından biri olarak öne çıktı.

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Darío Osorio, Lee Han-beom, Ousmane Diao, Denil Castillo, Cho Gue-sung ve Philip Billing gibi isimler de kadronun fizik gücü, derinliği ve Avrupa seviyesindeki rekabetçiliğini artırdı.

HER SEZON AVRUPA'DALAR

Midtjylland Avrupa'da yeni sayılabilecek ama istikrarlı büyüyen bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde en büyük eşiği 2020/21 sezonunda grup aşamasına kalarak geçti. Bunun dışında 2015/16, 2018/19, 2021/22, 2022/23 ve 2024/25 sezonlarında Şampiyonlar Ligi elemelerinde boy gösterdi.

Avrupa Ligi'nde ise kulübün hikayesi daha fazla başarıyla dolu. 2015/16'da son 32, 2021/22'de grup aşaması, 2022/23 ve 2024/25'te eleme/play-off aşamaları, 2025/26'da ise son 16 gördüler.